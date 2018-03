Wall Street, apaisée après un rapport sur l'emploi, ouvre en hausse

Wall Street a ouvert en hausse lundi, continuant à profiter d'un rapport mensuel sur l'emploi favorable et d'un apaisement des craintes de guerre commerciale entre les Etats-Unis et ses partenaires: le Dow Jones prenait 0,30% et le Nasdaq 0,40%.Vers 13H50 GMT, l'indice vedette, le Dow Jones Industrial Average avançait de 76,11 points à 25.411,85 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique progressait de 30,05 points à 7.590,86 points.L'indice élargi S&P 500 gagnait 0,28%, ou 7,81 points, à 2.794,38 points.La Bourse de New York s'était enthousiasmée vendredi pour un rapport montrant à la fois une forte hausse des créations d'emplois aux Etats-Unis en février et une progression modérée des salaires, faisant grimper le Nasdaq à un nouveau record: le Dow Jones avait pris 1,77%, et le Nasdaq 1,79%.Avec ce document, "une soupape de sécurité s'est ouverte avec la décélération de la croissance du salaire horaire moyen" accompagnée de fortes créations d'emplois, a noté Patrick O'Hare de Briefing. Plusieurs analystes ont même évoqué "un rapport idéal" pour les marchés.La croissance des salaires s'est affichée à un niveau moins élevé que lors du mois précédent, apaisant les craintes de hausse trop rapide de l'inflation et par ricochet de hausses de taux d'intérêt brutales de la part de la banque centrale américaine (Fed).L'inflation sera d'ailleurs au menu de plusieurs indicateurs cette semaine avec l'indice mensuel des prix à la consommation mardi et celui des prix à la production mercredi.Avant cela, les investisseurs prendront connaissance en cours de séance des chiffres de l'exécution budgétaire pour février, qui devraient montrer "un creusement du déficit à 216 milliards de dollars après 192 milliards en janvier", ont indiqué les analystes de Wells Fargo.Sur le front commercial, le président américain Donald Trump a assuré lundi sur son compte Twitter que son secrétaire au commerce Wilbur Ross allait discuter avec les représentants de l'Union européenne de "l'élimination des importantes barrières douanières et tarifs qu'ils utilisent contre les USA".Ces discussions interviennent quelques jours après l'imposition par le président de droits de douane de 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium à ses partenaires, offrant toutefois des dérogations au Mexique et au Canada.Sur le marché obligataire, le taux d'emprunt à 10 ans des Etats-Unis reculait à 2,887% contre 2,894% vendredi soir, et celui à 30 ans baissait à 3,147% contre 3,158% en fin de semaine dernière.(©AFP / 12 mars 2018 15h13)