Wall Street, après deux jours de turbulences, hésite à l'ouverture

New York - La Bourse de New York évoluait en dents de scie à l'ouverture mercredi, les investisseurs restant fébriles face au tumulte ayant saisi le marché depuis le début de la semaine.Vers 14H40 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, prenait 0,53% à 25.045,71 points après avoir démarré la séance dans le rouge.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait de 0,05% à 7.119,18 points et l'indice élargi S&P 500 montait de 0,43% à 2.706,60 points.Wall Street avait terminé la séance de mardi en nette hausse à l'issue d'une journée particulièrement chaotique, repartant ainsi de l'avant au lendemain de la pire séance en plus de six ans pour le Dow Jones et le S&P 500.Le marché peinait à se stabiliser après les fortes pertes encaissées vendredi et lundi et une journée de fluctuations mardi."Face à ce récent pic de volatilité, les courtiers restent sur leurs gardes", ont noté les analystes de Charles Schwab.La récente dégringolade a été en partie imputée à la rapide hausse la semaine dernière des taux sur le marché de la dette au moment où l'inflation semble prête à accélérer. Mais de nombreux observateurs évoquaient aussi un repli sain après plusieurs mois d'envolée des indices.La question est désormais de savoir s'il s'agit du début d'une correction plus importante ou d'un incident passager."On est encore dans une phase de test et on ne devrait pas, en conséquence, être surpris de voir de nouveau évoluer les échanges sur des montagnes russes au moment où les acteurs du marché tentent de déterminer jusqu'où les indices peuvent descendre", selon Patrick O'Hare de Briefing.Ce processus "implique souvent de la spéculation anxiogène sur la fermeture de fonds, sur des demandes de rachat ou sur des liquidations forcées le temps que la poussière retombe".Le marché obligataire se détendait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans évoluait à 2,790% contre 2,801% mardi soir et celui des bons à 30 ans à 3,060% contre 3,066% la veille.(©AFP / 07 février 2018 14h57)