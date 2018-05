Wall Street, au terme d'une semaine solide, termine en ordre dispersé

Wall Street a terminé en ordre dispersé vendredi, après avoir nettement avancé cette semaine sous l'effet d'une progression mesurée de l'inflation et d'une forte hausse des valeurs de l'énergie.Selon des résultats définitifs à la clôture, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a pris 0,37% à 24.831,17 points, soit sa septième séance de progression de suite.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 0,03% à 7.402,88 points.L'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,17% à 2.727,72 points.Sur la semaine, les trois indices ont nettement progressé, le Dow Jones a pris 2,34%, le Nasdaq 2,68% et le S&P 500 2,34%."Cette avancée des indices est la combinaison d'une croissance solide des résultats d'entreprise et d'une inflation sous contrôle", a indiqué Jack Ablin de Cresset Wealth Management.A l'image de l'évolution des prix à la consommation jeudi, plusieurs indicateurs sur l'inflation publiés cette semaine se sont avérés inférieurs aux estimations des analystes.De quoi laisser davantage d'oxygène aux entreprises et aux ménages américains avant une action plus vigoureuse de la banque centrale américaine (Fed) sur les taux d'emprunt."L'inflation est totalement maîtrisée et elle est en ligne avec les objectifs de la banque centrale américaine. C'est une bonne chose pour les marchés qui n'ont pas encore intégré davantage de hausses de taux aux cours boursiers", a noté Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.Les rendements de la dette américaine évoluaient en ordre dispersé: le taux d'intérêt à dix ans progressait à 2,966% contre 2,962% la veille à la clôture, et celui à 30 ans baissait à 3,103%, contre 3,108% jeudi soir.Par ailleurs, la forte hausse cette semaine des valeurs du secteur de l'énergie a permis de soutenir la progression des indices, alors que les cours du pétrole ont atteint jeudi des plus hauts depuis trois ans et demi après la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien.Regroupées au sein du S&P 500, les entreprises de ce secteur ont avancé en moyenne de 3,75%.(©AFP / 11 mai 2018 22h28)