Wall Street baisse à la clôture, l'énergie et la technologie pèsent

Wall Street a reculé mercredi à la clôture, affectée par le recul des cours du pétrole et la fragilité toujours importante des valeurs technologiques même si la croissance américaine a été revue à la hausse.Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a lâché 0,04% ou 9,29 points, à 23.848,42 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 0,85%, ou 59,58 points, à 6.949,23 points.L'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,29%, ou 7,62 points, à 2.605,00 points."Les stocks américains de pétrole brut ont augmenté, ce qui traditionnellement affecte les prix du pétrole" et les entreprises liées à cette industrie, a rappelé Quincy Krosby de Prudential.Après la publication d'un rapport de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) sur les stocks hebdomadaires, les valeurs de l'énergie regroupées au sein du S&P 500 ont reculé de 1,99%, la plus lourde baisse parmi les 11 secteurs qui composent l'indice élargi.Les valeurs technologiques ont de leur côté à nouveau tremblé, menées par la chute d'Amazon (-4,38%) après des informations de presse sur la volonté de Donald Trump d'encadrer la domination du géant de l'internet. Ces rumeurs ont toutefois été démenties mercredi par la Maison Blanche.Le groupe a ainsi perdu 31,4 milliards de dollars de capitalisation boursière mercredi en raison de ces rumeurs, et même jusqu'à 53,3 milliards en cours de séance, soit davantage que la capitalisation boursière de General Motors.Plus largement, la crainte d'une régulation accrue du secteur technologique après l'éclatement du scandale Facebook (+0,53%) sur l'utilisation indue de données privées, inspirait toujours le pessimisme des courtiers."Personne à Wall Street n'aime la régulation et surtout personne ne sait dans quelles proportions le contrôle de ces entreprises sera imposé", a estimé Sam Stovall de CFRA.Les marchés ont tout de même pu profiter de la hausse surprise de la croissance américaine pour le quatrième trimestre 2017 avec une troisième estimation à 2,9% contre 2,6% anticipés."C'est une bonne et une mauvaise nouvelle dans la mesure où cela donne un +feu vert+ pour de prochaines hausses de taux", a indiqué Ken Berman de Gorilla Trades.Les hausses de taux d'intérêt de la banque centrale américaine (Fed) renchérissent les coûts de financement des entreprises.Après avoir fortement avancé, le marché obligataire est revenu proche de l'équilibre: le taux de rendement des bons du Trésor à 10 ans évoluait à 2,772% contre 2,775% mardi soir et celui à 30 ans à 3,013% contre 3,029% la veille.Parmi les autres valeurs du jour, Tesla a poursuivi sa descente aux enfers (-7,67% à 257,78 dollars) alors que l'agence de notation Moody's a décidé d'abaisser la note de la société, en raison des problèmes de production que rencontre le constructeur de véhicules électriques et d'un risque de manque de liquidités.Mardi, l'action avait déjà cédé 8,22%, après l'ouverture d'une enquête du NTSB, le régulateur des transports américain, à la suite d'un accident mortel impliquant un véhicule de la marque. L'action a perdu quasiment 28% en un mois.Nike a reculé (-1,10% à 65,44 dollars) malgré l'annonce mardi par la Ligue nationale de football américain (NFL) d'une prolongation à long terme de son partenariat avec Nike concernant notamment l'équipement sportif pour les matchs des 32 clubs en compétition.La chaîne de pharmacies Walgreens Boot Alliance a progressé (+2,47% à 67,59 dollars) après l'annonce de résultats meilleurs que prévu.La société Lululemon Athletica spécialisée dans l'habillement sportif a bondi également après ses résultats (+9,21% à 85,96 dollars).(©AFP / 28 mars 2018 22h45)