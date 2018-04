Wall Street commence en hausse une semaine chargée

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, au démarrage d'une semaine qui sera marquée par de nombreux événements économiques liés à la banque centrale américaine et aux entreprises.Vers 14H20 GMT, l'indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, prenait 0,74%, ou 176,31 points, à 24.109,07 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 1,24%, ou 85,69 points, à 7.000,80 points.L'indice élargi S&P 500 progressait de 0,71%, ou 18,53 points, à 2.623,00 points.Les actions "se reprennent (lundi) après une nouvelle semaine volatile", ont commenté les analystes de Charles Schwab.Wall Street, particulièrement affectée vendredi par la recrudescence des hostilités commerciales entre les Etats-unis et la Chine, a souffert sur l'ensemble de la semaine dernière de ces tensions: le Dow Jones s'est replié de 0,71%, le Nasdaq de 2,10% et le S&P 500 de 1,38%."Les incertitudes sur le commerce, les craintes liées aux entreprises technologiques et les données économiques toujours solides mènent les indices dans des sens opposés", ont ajouté les analystes de Charles Schwab.La semaine sera justement marquée par de nombreux événements sur le front économique.Mardi, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, va s'expliquer au Congrès sur le scandale de l'exploitation des données personnelles de ses utilisateurs par la société Cambridge Analytica, alors qu'une potentielle deuxième affaire similaire est évoquée par la presse américaine.Egalement à l'agenda, la publication mercredi du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed) qui avait abouti en mars à la première hausse de taux de l'année sous la houlette de son nouveau président, Jerome Powell.Vendredi sera donné par ailleurs le coup d'envoi à la saison trimestrielle des résultats des entreprises, les banques JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo devant ouvrir le bal.La société Factset anticipe une croissance de 17,1% des bénéfices des sociétés du S&P 500, ce qui marquerait la plus forte progression pour un premier trimestre depuis sept ans, selon elle."L'environnement est toujours favorable à l'investissement. Les bénéfices des entreprises restent bien orientés et les taux d'intérêt sont bas d'un point de vue historique", ont estimé les analystes de Data Trek.Le marché obligataire se tendait un peu: le taux d'emprunt à 10 ans des Etats-Unis montait à 2,801%, contre 2,774% vendredi soir, et celui à 30 ans progressait à 3,041%, contre 3,018% à la fin de la semaine dernière.Parmi les valeurs du jour, le secteur technologique, qui évolue en dents de scie depuis trois semaines, rebondissait nettement.Alphabet (+2,18% à 1.031,96 dollars, maison-mère de Google), Amazon (+1,98% à 1.432,99 dollars) Netflix (+1,63% à 296,60 dollars), Apple (+1,61% à 171,09 dollars) profitaient d'un retour des valeurs tech sur le devant de la scène.PayPal avançait (+1,90% à 75,26 dollars). Le service de paiement en ligne aurait proposé à des utilisateurs de tester certains services tels que l'utilisation d'une carte de retrait selon le Wall Street Journal, rapprochant la société d'un service bancaire traditionnel.Le laboratoire pharmaceutique Merck avançait (+3,19% à 55,06 dollars) après avoir annoncé le succès d'un essai clinique de son traitement Keytruda concernant le cancer du poumon.Le constructeur automobile General Motors gagnait 0,89% à 38,02 dollars après la publication d'une note de Morgan Stanley relevant sa perspective sur le groupe.NyseNasdaq(©AFP / 09 avril 2018 16h45)