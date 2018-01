La Bourse de New York reculait à l'ouverture lundi, reprenant son souffle après des records atteints en fin de semaine dernière: le Dow Jones perdait 0,14% et le Nasdaq 0,28%.Wall Street avait terminé à de nouveaux sommets vendredi, les entreprises américaines, au coeur de la saison des résultats, affichant des bénéfices record et faisant clôturer le Nasdaq pour la première fois au-dessus de 7.500 points.(©AFP / 29 janvier 2018 15h37)