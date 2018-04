Wall Street a ouvert en hausse mardi, les résultats trimestriels plutôt favorables de plusieurs multinationales américaines remisant au second plan les craintes de hausses de taux d'intérêt: le Dow Jones prenait 0,38% et le Nasdaq 0,45%.La place new-yorkaise avait clôturé dans le rouge lundi, s'inquiétant des conséquences de la hausse continue des taux d'emprunt de la dette des Etats-Unis sur les entreprises et les ménages américains: le Dow Jones avait perdu 0,06% et le Nasdaq 0,25%.NyseNasdaq(©AFP / 24 avril 2018 15h40)