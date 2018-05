Wall Street démarre la semaine en hausse

Wall Street a démarré en hausse lundi, poursuivant son élan de fin de semaine dernière alors qu'une progression des cours du pétrole et qu'une salve d'accords stratégiques soutenaient les indices: le Dow Jones prenait 0,30% et le Nasdaq 0,45%.Malgré une forte hausse vendredi à la faveur de l'ascension du cours d'Apple et d'un certain apaisement face à l'inflation après un rapport sur l'emploi américain, la Bourse de New York avait affiché une performance hebdomadaire contrastée: le Dow Jones avait reculé de 0,20% et le S&P 500 de 0,24% tandis que le Nasdaq avait gagné 1,26%.(©AFP / 07 mai 2018 15h57)