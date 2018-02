Wall Street montait à l'ouverture lundi au commencement d'une semaine riche en indicateurs et ponctuée par l'audition devant le Congrès du nouveau président de la banque centrale: le Dow Jones gagnait 0,46% et le Nasdaq 0,49%.La Bourse de New York avait terminé sur une note positive vendredi alors que s'atténuaient les craintes liées à une hausse trop rapide des taux d'intérêt cette année: le Dow Jones s'était apprécié de 1,39% et le Nasdaq de 1,77%.(©AFP / 26 février 2018 15h39)