Wall Street en baisse, affectée par plusieurs indicateurs

Wall Street évoluait à la baisse jeudi après une ouverture sans direction, reculant après la publication d'indicateurs économiques partagés, alors que la saison des résultats se poursuit: le Dow Jones perdait 0,16% et le Nasdaq 0,23%.Vers 15H20 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average reculait de 40,78 points à 26.074,87 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, abandonnait 16,86 points, à 7.281,42 points.L'indice élargi S&P 500 lâchait 0,06%, ou 1,82 point, à 2.800,74 points.La Bourse de New York avait repris sa course aux sommets mercredi, le Dow Jones terminant pour la première fois au-dessus des 26.000 points (+1,26%), soutenu par le cours de Boeing et l'envolée des valeurs technologiques. Le Nasdaq (+1,03%) et le S&P 500 (+0,94%) affichaient également des records.A cette occasion, le Dow Jones et le S&P 500 ont affiché leur plus forte progression en une séance depuis la fin novembre 2017."Le marché évalue les statistiques mitigées dans l'immobilier, l'emploi et l'industrie manufacturière régionale", ont commenté les analystes de Schwab.Les statistiques de mises en chantier en décembre et l'activité économique dans la région de Philadelphie en janvier ont déçu, d'après des statistiques publiées jeudi."L'immobilier continue à souffrir d'une pénurie chronique de maisons à vendre et la construction n'a pas réussi à compenser cette pénurie", a indiqué Mickey Levy de Berenberg.Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont quant à elles atteint un plus bas en 45 ans.Les résultats trimestriels d'entreprises continuaient par ailleurs à capter l'attention des marchés, Morgan Stanley avançant (+0,72% à 55,75 dollars) grâce à un bénéfice net à 516 millions de dollars très affecté toutefois par la réforme fiscale.Le producteur d'aluminium et de bauxite américain Alcoa chutait quant à lui (-6,60% à 53,23 dollars) après avoir annoncé une perte nette et des résultats ajustés inférieurs aux attentes.Les résultats d'American Express et IBM étaient attendus après la séance.Le marché obligataire reculait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans se tendait à 2,597% contre 2,590% mercredi soir après avoir passé plus tôt en séance le cap des 2,60% pour la première fois depuis mars 2017. Celui des bons à 30 ans avançait à 2,872% contre 2,857% la veille.Le taux de rendement sur la dette américaine à deux ans a par ailleurs atteint 2,056% jeudi, un nouveau pic depuis 2008.Parmi les autres valeurs du jour, Wal-Mart Stores avançait (+1,59% à 104,33 dollars) après le relèvement de recommandation de Goldman Sachs à "achat" et l'ajout du géant de la distribution à sa liste très sélective des entreprises prometteuses.Amazon reculait (-0,80% à 1.284,59 dollars). Le groupe a affirmé jeudi qu'il avait resserré à 20 villes la site des municipalités qui pourraient accueillir son second siège, dont New York, Los Angeles et Chicago. Ce lieu accueillera 50.000 employés et coûtera au moins 5 milliards de dollars, selon le géant américain de la distribution en ligne.Wyndham Worldwide bondissait (+5,24% à 123,27 dollars), après l'annonce par le groupe hôtelier américain du rachat de la chaîne texane La Quinta pour 1,95 milliard de dollars, ce qui va lui permettre de se développer dans le milieu de gamme.(©AFP / 18 janvier 2018 16h39)