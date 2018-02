Wall Street en ordre dispersé, affaiblie par Walmart

Wall Street évoluait en ordre dispersé mardi après une ouverture en baisse, le géant de la distribution Walmart pesant sur l'indice Dow Jones (-0,44%) tandis que le Nasdaq se reprenait un peu (+0,10%).Vers 14H55 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 109,93 points, à 25.109,45 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, progressait de 6,89 points, à 7.246,36 points.L'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,17%, ou 4,61 points, à 2.727,61 points.Alors que les marchés étaient fermés lundi en raison d'un jour férié aux Etats-Unis, Wall Street avait terminé vendredi en ordre dispersé une semaine de net rebond.Membre du Dow Jones, Walmart pesait fortement mardi sur l'indice vedette avec un recul de 9,04% à 95,31 dollars.Le géant américain de la distribution a publié mardi un bénéfice net en fort recul en raison notamment de différentes charges, malgré le dynamisme de ses ventes.Selon plusieurs observateurs des marchés, Wall Street reprenait également son souffle après la forte hausse connue la semaine dernière, l'indice S&P 500 ayant affiché sa plus forte progression depuis 2013.Les indices Dow Jones et S&P 500 ont clôturé en hausse lors des six dernières séances.Par ailleurs, "la faiblesse du marché semble liée à de nouvelles inquiétudes sur l'impact de la hausse de l'inflation sur les taux d'intérêt avant que la Fed ne publie mercredi le compte-rendu de sa réunion de janvier", ont expliqué les analystes de Wells Fargo."Plusieurs responsables (de la banque centrale américaine) ont déjà fait savoir qu'ils anticipaient plusieurs hausses de taux en dépit de la récente volatilité des marchés financiers", a indiqué Patrick O'Hare, de Briefing.A la veille de ce rapport, le marché obligataire se tendait un peu: le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,897%, contre 2,875% vendredi soir, et celui à 30 ans progressait à 3,147%, contre 3,132% en fin de semaine dernière.NasdaqNyse(©AFP / 20 février 2018 16h15)