Wall Street en ordre dispersé, les résultats d'IBM et d'AmEx pèsent

Wall Street évoluait en ordre dispersé vendredi à la mi-séance, les résultats d'IBM et American Express pesant sur le Dow Jones dans un marché peu inquiet du risque de paralysie de l'administration américaine.Vers 17H00 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average baissait de 0,22%, ou 58,22 points, à 25.959,59 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 0,27%, ou 19,86 points, à 7.315,91 points.L'indice élargi S&P 500 progressait de 0,11% ou 3,07 points à 2.801,10 points.Membres du Dow Jones, IBM (-3,77% à 162,74 dollars) et American Express (-2,85% 97,02 dollars) chutaient après l'annonce, la veille, de charges exceptionnelles importantes liées à l'adoption de la réforme fiscale aux Etats-Unis.Ces deux entreprises font "pression sur le Dow Jones tandis que le reste du marché ne se focalise pas tellement sur les risques de +shutdown+", a commenté Peter Cardillo de First Standard Financial.Afin d'éviter la fermeture partielle des administrations fédérales, la Chambre des Représentants a voté jeudi soir une extension de quatre semaines du budget, jusqu'au 16 février.Le Sénat doit se prononcer d'ici vendredi à minuit, la date butoir, mais l'apport indispensable de voix démocrates au projet n'est toujours pas garanti."Même si les négociations échouent et qu'une fermeture du gouvernement survient ce week-end, nous n'anticipons pas une forte réaction du marché car, historiquement, les paralysies fédérales n'ont pas déclenché de volatilité significative de la Bourse", ont indiqué les analystes de Schwab.L'agence de notation Fitch a estimé quant à elle qu'une paralysie faute d'accord n'aurait pas de conséquences sur la note des Etats-Unis, actuellement à AAA assortie d'une perspective stable.La séance de vendredi était par ailleurs marquée par le retour sur le New York Stock Exchange de la société spécialisée dans la sécurité de la maison ADT, cotée en Bourse avant son rachat par le fonds Apollo en 2016. Elle perdait 9,14% à 12,72 dollars.Le marché obligataire reculait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans continuait à se tendre à 2,631% contre 2,626% jeudi soir, et celui des bons à 30 ans montait à 2,914%, contre 2,903% la veille.Le taux à 10 ans a atteint 2,644% vendredi en séance, un nouveau plus haut depuis avril 2014.Le taux à deux ans a quant à lui atteint vendredi un niveau inédit en séance depuis septembre 2008, à 2,2918%."La hausse des taux est favorable aux valeurs financières", a indiqué M. Cardillo.Regroupées dans un indice sectoriel au sein du S&P 500, celles-ci avançaient de 0,23%.Parmi les autres valeurs du jour, General Electric accentuait sa descente aux enfers, reculant vendredi de 2,98% à 16,27 dollars. Depuis l'annonce en début de semaine par son PDG d'une scission possible du conglomérat, le cours a chuté de près de 13%. Il évolue sous la barre des 17 dollars pour la première fois depuis 2011.JPMorgan progressait (+0,20% à 113,49 dollars) alors que la banque américaine a indiqué que son PDG, Jamie Dimon, allait toucher 29,5 millions de dollars pour l'année 2017, une augmentation de 5,4%.Amazon avançait (+0,26% à 1.296,65 dollars) après avoir annoncé une hausse du coût mensuel de l'abonnement Amazon Prime de 2 dollars, une offre qui intègre la livraison des commandes ainsi que l'accès à sa plateforme vidéo en ligne.Coca-Cola montait (+0,29% à 47,02 dollars). Le limonadier présent dans 200 pays s'est engagé à réutiliser ses bouteilles et cannettes, une mesure qui fait partie d'une série d'initiatives prises récemment par le géant des boissons non-alcoolisées pour redorer son image.(©AFP / 19 janvier 2018 18h29)