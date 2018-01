Wall Street en ordre dispersé, partagée entre résultats et "shutdown"

Wall Street évoluait en ordre dispersé vendredi après une ouverture en hausse, craignant les risques de paralysie des administrations fédérales tout en misant sur une saison des résultats solide: le Dow Jones reculait de 0,02% et le Nasdaq gagnait 0,22%.Vers 15H05 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average baissait de 5,25 points à 26.012,56 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 16,01 points, à 7.312,06 points.L'indice élargi S&P 500 progressait de 0,22% ou 6,09 points à 2.804,12 points.La Bourse de New York avait terminé en baisse jeudi, le secteur de l'énergie et Boeing pesant sur la tendance: le Dow Jones avait reculé de 0,37% et le Nasdaq de 0,03%.Les indices étaient affectés par les risques de paralysie des administrations fédérales, le "shutdown", avant un vote incertain au Sénat.La Chambre a voté jeudi soir une extension de quatre semaines du budget, jusqu'au 16 février. Le Sénat doit se prononcer d'ici à la date butoir, c'est-à-dire vendredi à minuit."Les investisseurs gardent un oeil sur le Capitole", siège du Congrès américain, ont réagi les analystes de Wells Fargo.Wall Street continuait dans le même temps à miser sur une saison de résultats solide bien que les comptes d'IBM (-3,37%) et d'American Express, diffusés jeudi soir, aient déçu.La séance de vendredi sera marquée par le retour sur le New York Stock Exchange de la société américaine spécialisée dans la sécurité de la maison ADT, cotée en Bourse avant son rachat par le fonds Apollo en 2016.Le marché obligataire baissait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans se tendait de nouveau à 2,640%, contre 2,626% jeudi soir, et celui des bons à 30 ans progressait à 2,917%, contre 2,903% la veille.Le taux à 10 ans atteignait ainsi un nouveau plus haut depuis avril 2014 tandis que le taux à 30 ans montait à un plus haut depuis la fin octobre.Le taux à deux ans a quant à lui touché jeudi un niveau de rendement pas vu en séance depuis 2008, à 2,0557%.(©AFP / 19 janvier 2018 16h54)