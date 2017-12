Wall Street en ordre dispersé pour la dernière séance de l'année

Wall Street évoluait en ordre dispersé vendredi après une ouverture en hausse, les investisseurs tentant de terminer une année 2017 record sur une note positive: le Dow Jones montait de 0,05% et le Nasdaq perdait 0,06%.Vers 14H50 GMT,le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, montait de 11,82 points à 24.849,33 points.Le Nasdaq, à dominante technologique, reculait de 3,83 points à 6.946,33 points.L'indice élargi S&P 500 avançait de 0,04% ou 1,19 point à 2.688,73 points.La Bourse de New York avait terminé en hausse jeudi, aidée par un recul marqué de la devise américaine: le Dow Jones avait gagné 0,25%, inscrivant un nouveau record, et le Nasdaq avait pris 0,16%."Les marchés s'amusent en se disant qu'il serait approprié de terminer l'année sur une note résolument haussière", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.Wall Street se dirigeait vers une année record, avec une progression des principaux indices supérieure à 20%, permise par "la croissance mondiale et les revenus des entreprises", selon les analystes de Schwab.La grande réforme fiscale promulguée en juste avant Noël par Donald Trump a également soutenu la valorisation des entreprises, avec la perspective de voir leur taux d'imposition baisser massivement, de 35% à 21%.Comme jeudi, les indices étaient toujours soutenus vendredi par un recul marqué du dollar face à l'euro, à un plus bas depuis plus de trois mois, la devise européenne valant 1,1986 dollar.Un dollar plus faible augmente les perspectives de revenus des entreprises exporatrices américaines en rendant moins chers leurs produits pour des acheteurs munis d'autres devises.Aucun indicateur d'importance n'était attendu vendredi, à l'occasion d'une séance où très peu d'échanges sont attendus.Le marché obligataire évoluait en ordre dispersé: le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait à 2,423% contre 2,431% jeudi soir, et celui des bons à 30 ans était inchangé à 2,756%.(©AFP / 29 décembre 2017 16h01)