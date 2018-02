Wall Street, en ordre dispersé, se cherche un équilibre

Wall Street évoluait en ordre dispersé mardi à la mi-séance, tentant de trouver son équilibre après une chute la semaine dernière et un rebond marqué lors des deux dernières séances: le Dow Jones perdait 0,26% et le Nasdaq prenait 0,02%.Vers 17H00 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average perdait 80,68 points, à 24.520,59 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 1,34 point, à 6.983,30 points.L'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,16%, ou 4,16 points, à 2.651,84 points."Le marché tente de trouver un niveau d'équilibre après de récents mouvements brutaux. Cela ne se fait généralement pas en une nuit", a commenté Quincy Krosby, de Prudential."Dans l'intervalle, des fonds spéculatifs et des courtiers profitent du sentiment d'instabilité pour effectuer des mouvements d'achats et de ventes", ce qui exacerbe les mouvements dans un sens ou dans l'autre, a-t-elle ajouté.Après avoir lourdement baissé en début de semaine dernière, Wall Street a connu vendredi et lundi ses deux meilleures séances depuis le Brexit, a observé Wells Fargo.Peu de nouvelles animaient Wall Street mardi en dehors de l'attente d'"une nouvelle dose d'inflation demain (mercredi) après celle qui a été à l'origine de la chute des indices boursiers", ont noté les analystes de Schwab, évoquant la publication de l'indice des prix à la consommation pour le mois de janvier."Ces données seront surveillées au microscope car la question de fond sera de savoir si l'inflation gagne réellement en traction", a noté Mme Krosby.Une hausse de l'inflation pourrait encourager la banque centrale américaine (Fed) à accélérer ses hausses de taux d'intérêt et à mettre fin plus rapidement que prévu à l'environnement très favorable de taux bas dans lequel évoluent les entreprises et les ménages américains depuis 2009.Sur le marché obligataire, le taux de rendement des bons du Trésor américains à 10 ans baissait un peu à 2,848%, contre 2,859% la veille, et celui à 30 ans se stabilisait à 3,140%, contre 3,144% la veille.Très discret lors de la lourde chute des indices la semaine dernière, le nouveau président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, a prêté serment mardi à Washington.Républicain modéré, juriste de formation et ex-banquier d'affaires membre du directoire de la Fed depuis cinq ans, M. Powell a réaffirmé son intention de poursuivre la politique menée par l'ancienne présidente de l'institution, Janet Yellen.Les courtiers prenaient par ailleurs connaissance d'une enquête mensuelle de Bank of America Merill Lynch auprès des gestionnaires de fonds, montrant un marché échaudé par la récente correction (chute de plus de 10% des indices) boursière.La banque a noté que les investissements alloués aux actions ont récemment affiché "la baisse mensuelle la plus forte en deux ans" avec 43% (contre 55% précédemment), les investisseurs "réduisant leur niveau de risque".Signe de la nervosité ambiante, une majorité des investisseurs interrogés dans cette étude estiment qu'on est désormais en "fin de cycle" d'expansion économique, ce qui représente le pourcentage le plus élevé depuis janvier 2008, affirme l'étude.Sur le front des valeurs, PepsiCo évoluait en petite hausse (+0,11% à 112,05 dollars), après avoir fait part d'un chiffre d'affaires et de bénéfices au-dessus des attentes lors de la publication de ses résultats trimestriels.Le spécialiste de la livraison de produits alimentaires à domicile Blue Apron montait (+1,34% à 3,40 dollars) après avoir annoncé des pertes moins grandes qu'anticipé au quatrième trimestre, grâce notamment à des améliorations opérationnelles dans son centre d'exécution du New Jersey.General Motors reculait (-0,98% à 41,59 dollars). Le fabricant automobile va fermer une usine en Corée du Sud d'ici à la fin mai, justifiant ce choix par une sous-utilisation de ses capacités lors des trois dernières années. Une charge de 850 millions de dollars en résultera, a affirmé le groupe.NasdaqNyse(©AFP / 13 février 2018 18h40)