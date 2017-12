Wall Street a ouvert en petite hausse mercredi, les échanges réduits à l'occasion des fêtes de fin d'année faisant peu évoluer les valeurs: le Dow Jones montait de 0,08% et le Nasdaq de 0,07%.La Bourse de New York avait terminé en recul mardi, la baisse d'Apple accélérant le déclin des valeurs technologiques: le Dow Jones a perdu 0,03% et le Nasdaq 0,34%.NasdaqNyse(©AFP / 27 décembre 2017 15h43)