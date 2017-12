Wall Street en petite hausse, dans des échanges réduits

Wall Street évoluait en petite hausse peu après l'ouverture mercredi, les échanges réduits à l'occasion des fêtes de fin d'année faisant peu bouger le marché: le Dow Jones gagnait 0,02% et le Nasdaq montait de 0,18%.Vers 15H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, avançait de 5,30 points à 24.751,51 points.Le Nasdaq, à dominante technologique, progressait de 12,54 points à 6.948,79 points.L'indice élargi S&P 500 gagnait 0,10% ou 2,59 points à 2.683,09 points.La Bourse de New York avait terminé en recul mardi, la baisse d'Apple accélérant le déclin des valeurs technologiques: le Dow Jones avait perdu 0,03% et le Nasdaq 0,34%."Les actions américaines bougent peu dans ce qui s'apparente à une journée de courtage calme à Wall Street", ont indiqué les analystes de Wells Fargo.Les volumes sont fortement réduits à l'occasion de cette semaine qui suit le week-end prolongé de Noël et précède celui du réveillon."Les volumes échangés mardi sur l'indice S&P 500 ont été 50% inférieurs à leur moyenne sur les 30 derniers jours", a noté Wells Fargo.Le Nasdaq récupérait toutefois une petite partie de ses pertes de la veille, les valeurs technologiques retrouvant quelques couleurs à l'image de Facebook (+1,15%) ou Twitter (+0,06%).Les valeurs du secteur de l'énergie affichaient quant à elles le plus fort recul au sein des 11 secteurs qui composent l'indice S&P 500 (-0,36%) après une forte progression mardi sous l'effet d'une flambée des cours du pétrole.Deux indicateurs ont été publiés peu après l'ouverture, les promesses de vente de logements pour le mois de novembre et la confiance des consommateurs pour le mois de décembre.Le premier a très faiblement augmenté, dépassant néanmoins les attentes des analystes. Il reste ainsi à son plus haut niveau depuis juin et est de 0,8% supérieur à celui de 2016.Quoique encore à un niveau solide, le second s'est érodé plus que prévu après avoir atteint un pic en novembre.Le marché obligataire montait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait à 2,448% contre 2,476% mardi soir, et celui des bons à 30 ans baissait à 2,790% contre 2,825% la veille.Sur le front des valeurs, Apple continuait à baisser (-0,26% à 170,13 dollars) au lendemain d'un recul marqué (-2,54%) lié à des incertitudes entourant la demande sur son dernier téléphone, l'iPhone X.Qorvo, l'un des fournisseurs d'Apple, reprenait des forces (+2,64% à 67,64 dollars) après avoir lourdement chuté la veille, dans le sillage de la marque à la pomme.Les groupes de grande distribution Macy's (-2,23% à 26,25 dollars) et Kohl's (-1,88% à 55,80 dollars) faisaient partie des plus fortes chutes à Wall Street après avoir progressé la veille, une étude ayant fait état mardi d'une forte progression des ventes à l'occasion de la saison des fêtes.NasdaqNyse(©AFP / 27 décembre 2017 16h46)