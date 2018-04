La Bourse de New York a débuté la séance dans le rouge jeudi, les investisseurs accueillant sans enthousiasme une nouvelle salve de résultats d'entreprises: le Dow Jones reculait de 0,17% et le Nasdaq de 0,49%.Wall Street avait terminé sans direction mercredi, le Dow Jones (-0,16%) étant notamment plombé par la chute d'IBM tandis que le reste du marché était soutenu par les secteurs de l'énergie et du transport (Nasdaq +0,19%).NyseNasdaq(©AFP / 19 avril 2018 15h40)