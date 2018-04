Wall Street montait à l'ouverture mardi à la faveur de résultats d'entreprises stimulants et de signaux encourageants sur l'économie américaine, qui éclipsaient une petite montée des tensions commerciales entre Pékin et Washington: le Dow Jones gagnait 0,87% et le Nasdaq 0,82%.La Bourse de New York avait déjà nettement profité lundi de chiffres de bonne facture sur les sociétés cotées à New York: le Dow Jones Industrial Average s'était apprécié de 0,87% et le Nasdaq de 0,70%.NyseNasdaq(©AFP / 17 avril 2018 15h40)