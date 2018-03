Wall Street encouragée à l'ouverture par un rapport sur l'emploi

Wall Street a débuté la séance en nette hausse vendredi, accueillant avec enthousiasme un rapport américain faisant état d'un bond des créations d'emplois en février accompagné d'une hausse modérée des salaires: le Dow Jones prenait 0,65% et le Nasdaq 0,66%.Vers 14H45 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, s'appréciait de 0,64% à 25.055,55 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'octroyait 0,67% à 7.477,47 points.L'indice élargi S&P 500 montait de 0,61% à 2.755,79 points.La Bourse de New York avait déjà terminé dans le vert jeudi, faisant preuve d'un optimisme prudent après des annonces de la Maison Blanche officialisant de nouvelles taxes à l'importation d'acier et d'aluminium tout en laissant la porte ouverte à plusieurs exemptions: le Dow Jones avait gagné 0,38% et le Nasdaq 0,42%.Vendredi, les investisseurs ont salué avec entrain les chiffres dévoilés par le département du Travail, selon lesquels les Etats-Unis ont créé en février 313.000 emplois nets. C'est leur plus haut niveau depuis juillet 2016 et bien au-delà des anticipations des analystes.Le taux de chômage est lui resté à 4,1% en raison d'une arrivée massive de nouveaux entrants sur le marché du travail.Parallèlement, alors que dans ce marché de l'emploi qui devient de plus en plus étroit les employeurs sont censés offrir de meilleures rémunérations pour attirer ou garder leurs employés, les salaires ont à peine augmenté (+0,15% sur le mois).Pour les courtiers de Wall Street, cette combinaison est de bon augure."Une augmentation bien plus forte que prévu des créations d'emplois qui se double d'une modeste augmentation des salaires alimente l'optimisme sur l'économie (américaine) tout en apaisant les craintes d'une accélération de l'inflation", ont commenté les analystes de Charles Schwab.Le précédent rapport mensuel sur l'emploi, qui avait montré une accélération marquée des salaires, avait fait craindre aux investisseurs que la banque centrale américaine n'intervienne plus rapidement que prévu pour réduire son soutien à l'économie et ainsi garder l'inflation sous contrôle.Sa publication avait déclenché une période de fortes turbulences sur les marchés début février."L'état d'esprit des investisseurs est aussi aidé (vendredi) par le fait que le président américian Donald Trump a accepté de rencontrer le leader nord-coréen Kim Jong Un, ainsi que par l'annonce (jeudi en fin de séance par Donald Trump) de taxes à l'importation apparemment moins radicales que ce qui avait été craint lorsque cette idée a fait son apparition la semaine dernière", ont noté les analystes de Charles Schwab.Le marché obligataire se tendait: le taux d'emprunt à 10 ans des Etats-Unis montait à 2,897% contre 2,857% jeudi soir, et celui à 30 ans à 3,169% contre 3,122% à la précédente clôture.NyseNasdaq(©AFP / 09 mars 2018 16h12)