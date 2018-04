Wall Street a terminé en ordre dispersé mercredi après avoir soufflé le chaud et le froid en deuxième partie de séance, hésitant entre nervosité après une nouvelle hausse des taux d'intérêt et optimisme après les résultats de Boeing.Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a gagné 0,24% à 24.081,97 points et le Nasdaq a perdu 0,05% à 7.003,74 points.NyseNasdaq(©AFP / 25 avril 2018 22h14)