Wall Street a terminé en baisse vendredi, les cours d'Apple et Amazon entraînant dans leur chute le secteur technologique: le Dow Jones a perdu 0,36% et le Nasdaq 0,67%.Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, a reculé de 89,17 points à 24.748,34 points et l'indice Nasdaq, à dominante technologique, a perdu 46,77 points à 6.903,39 points.NasdaqNyse(©AFP / 29 décembre 2017 22h07)