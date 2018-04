Wall Street fléchit face aux tensions commerciales et au rapport sur l'emploi

Wall Street reculait à l'ouverture vendredi, plombée par une nouvelle salve de menaces commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et un rapport sur l'emploi américain en demi-teinte.Vers 13H40 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average cédait 0,68% à 24.338,11 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 0,40% à 7.047,94 points.L'indice élargi S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises cotée aux Etats-Unis, reculait de 0,49% à 2.649,92 points.Reléguant temporairement au second plan les craintes d'une escalade des tensions entre Washington et Pékin pour se concentrer sur la saison à venir des résultats d'entreprises, la Bourse de New York avait terminé en hausse jeudi, le Dow Jones grimpant de 0,99% et le Nasdaq de 0,49%.Mais la fébrilité a regagné les investisseurs quand le président Donald Trump a menacé d'imposer des taxes douanières supplémentaires de 100 milliards de dollars à l'encontre de la Chine.Dans les échanges électroniques, les indices ont tout de suite fortement chuté, avant de se reprendre en partie."C'est un marché de réaction épidermique aux gros titres, qui chute dès qu'une nouvelle annonce semble dangereuse pour l'économie et remonte à chaque fois qu'on parle de négociations ou que Donald Trump s'abstient de faire des déclarations intempestives", remarque Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services."Ca devient extrêmement pénible pour les acteurs du marché, c'est très contre-productif", estime-t-il."Ces palabres continues sur les relations commerciales continuent à faire pression sur le marché car elles alimentent l'incertitude et les interrogations sur la capacité des entreprises à atteindre cette année les objectifs élevés qu'elles se sont fixés", souligne pour sa part Patrick O'Hare de Briefing.La parution du rapport mensuel sur le marché du travail américain n'a pas particulièrement rasséréné les courtiers, les créations d'emplois ayant ralenti plus que prévu en mars aux Etats-Unis et le taux de chômage, attendu en baisse, étant finalement resté stable à 4,1%.Le salaire horaire moyen est lui monté de 0,3% en mars, ce qui porte à 2,7% l'augmentation sur un an.Ces chiffres "ne sont ni trop bons ni trop mauvais pour inciter la Réserve fédérale à re-penser le futur de sa politique monétaire", remarque Patrick O'Hare.Le marché obligataire se détendait: le taux d'emprunt à 10 ans des Etats-Unis reculait à 2,801% contre 2,832% mercredi soir, et celui à 30 ans à 3,043% contre 3,073%.NyseNasdaq(©AFP / 06 avril 2018 16h20)