Wall Street, fragilisée par le départ de Gary Cohn, ouvre en baisse

La Bourse de New York était ébranlée mercredi matin par le départ du conseiller économique de la Maison Blanche Gary Cohn, considéré par Wall Street comme un rempart face aux velléités protectionnistes de Donald Trump.Vers 14H40 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, reculait de 0,73% à 24.701,64 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, cédait 0,38% à 7.344,24 points.L'indice élargi S&P 500 lâchait 0,48% à 2.715,15 points.Les indices avaient terminé en hausse mardi à l'issue d'une séance très indécise, le marché hésitant à s'engager franchement face au climat d'incertitudes généré par le débat à Washington autour des taxes douanières souhaitées par le président américain.Mais l'annonce après la clôture de la démission de M. Cohn, ancien numéro deux de la banque Goldman Sachs, a désarçonné les investisseurs.Celui qui avait pris la tête de l'influent Conseil économique national (NEC) a claqué la porte après la décision très controversée du président américain de taxer les importations d'acier et d'aluminium."Les marchés considéraient que Gary Cohn était la voix de la raison face à une guerre commerciale que Trump a l'air de désirer. Son départ signifie à court terme que les conseillers économiques qui entourent désormais le président sont beaucoup plus populistes et protectionnistes et beaucoup moins ouverts à l'économie de marché que ne l'était un ancien de Goldman Sachs", a commenté Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.Les courtiers de Wall Street "regrettent aussi le départ de celui qui a réussi à imposer les baisses d'impôts, la seule mesure vraiment populaire de cette administration", a-t-il également remarqué.Toutefois, a-t-il ajouté, "une personne ne change pas la face du monde"."Il ne faut pas d'une part préjuger de la stature de son remplaçant, et de toute façon dans deux jours on parlera d'autres choses avec le rapport mensuel sur l'emploi", a justifié M. Volokhine.L'indicateur majeur du jour était à cet égard encourageant: les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis sont restées très fortes en février et ont dépassé les prévisions des analystes, selon l'enquête mensuelle d'ADP.Le marché obligataire se détendait: le taux d'emprunt à 10 ans des Etats-Unis reculait à 2,864% contre 2,886% mardi soir, et celui à 30 ans à 3,141% contre 3,153% à la précédente clôture.NyseNasdaq(©AFP / 07 mars 2018 15h53)