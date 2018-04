Wall Street a ouvert la séance en ordre dispersé vendredi, accueillant positivement les résultats de General Electric et Honeywell mais restant préoccupée par le niveau des taux d'intérêt: le Dow Jones gagnait 0,03% et le Nasdaq lâchait 0,24%.La Bourse de New York avait terminé dans le rouge jeudi, tirée vers le bas par les résultats mitigés de quelques groupes, un accès de faiblesse du secteur technologique, Apple en tête, et une légère inquiétude déjà face à la montée des taux sur le marché obligataire.NyseNasdaq(©AFP / 20 avril 2018 15h41)