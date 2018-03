Wall Street reculait à l'ouverture vendredi, craignant un vent de protectionnisme mondial après l'annonce jeudi par Donald Trump de lourdes taxes sur les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis: le Dow Jones perdait 0,96% et le Nasdaq 1,13%.Wall Street avait déjà terminé en net recul jeudi, inquiète des conséquences commerciales entre les Etats-Unis et le reste du monde après les annonces du président américain.(©AFP / 02 mars 2018 15h39)