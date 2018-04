L'indice Dow Jones accélérait sa hausse mardi peu après l'ouverture à la Bourse de New York, apaisée au sujet des craintes de guerre commerciale entre Pékin et Washington après un discours du président chinois Xi Xinping.Vers 14H30 GMT, l'indice vedette de Wall Street gagnait 2% ou 479,19 points à 24.458,29 points avant de se replier légèrement ensuite, le Nasdaq progressant de 1,59% et l'indice élargi S&P 500 de 1,65%.(©AFP / 10 avril 2018 17h26)