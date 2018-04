Wall Street: le Dow Jones prend 2%, apaisé sur le commerce

L'indice Dow Jones accélérait sa hausse mardi peu après l'ouverture à la Bourse de New York, apaisée au sujet des craintes de guerre commerciale entre Pékin et Washington après un discours du président chinois Xi Xinping.Vers 15H05 GMT, l'indice vedette de Wall Street gagnait 2,06% ou 494,61 points à 24.473,71 points.Le Nasdaq progressait de 1,75%, ou 121,36 points à 7.071,70 points.L'indice élargi S&P 500 progressait de 1,75%, ou 45,76 points, à 2.658,92 points."Il s'agit d'une réaction émotionelle d'investisseurs rassurés au moins sur le fait que les tensions entre les deux pays ne vont pas en augmentant", a réagi Karl Haeling de LBBW.Lors d'un discours solennel mardi qui a parfois semblé répondre point par point aux récentes attaques de Donald Trump, le président chinois Xi Jinping a promis une "nouvelle phase" d'ouverture de l'économie chinoise avec un abaissement dès cette année des droits de douane sur les importations d'automobiles.Sur le dossier brûlant de la propriété intellectuelle, le chef de l'Etat a promis "une protection renforcée".Le marché progressait malgré des vues divergentes sur le réel impact des promesses de M. Xi."Sur le fond il n'a pas tellement apporté de nouvelles choses mais il a utilisé un ton très rassurant, ce qui a réduit les tensions", a estimé M. Haeling."Certains critiques s'inquiètent du fait qu'il n'y a pas de calendrier", a estimé quant à lui Chris Low de FTN Financial, tout en soulignant que "lorsque (M.) Xi dit qu'il fera quelque chose, il le fait".Les investisseurs surveilleront par ailleurs en cours de séance l'audition très attendue du PDG de Facebook (+1,47%) Mark Zuckerberg au Sénat au cours de laquelle il s'exprimera au sujet du scandale Cambridge Analytica.Le marché obligataire se tendait un peu: le taux d'emprunt à 10 ans des Etats-Unis montait à 2,798%, contre 2,779% lundi soir, et celui à 30 ans était quasi-stable à 3,025%, contre 3,012% la veille.(©AFP / 10 avril 2018 17h29)