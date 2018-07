Wall Street, minée par la tech, termine en baisse

Wall Street a terminé en net recul lundi, minée par une défiance continue à l'encontre des valeurs technologiques après les résultats trimestriels jugés décevants de plusieurs poids lourds du secteur.Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, a perdu 0,57%, à 25.306,83 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 1,39%, à 7.630,00 points, sa troisième séance de suite en recul de plus de 1%.L'indice élargi S&P 500 a reflué de 0,58%, à 2.802,60 points.Facebook (-2,19%), Twitter (-8,03%), Alphabet (la maison mère de Google, -1,51%), Netflix (-5,70%) et Amazon (-2,09%) ont fait partie des principales victimes du mouvement généralisé de liquidation des valeurs technologiques.Ces chutes, déjà observées en fin de semaine dernière, sont intervenues suite aux résultats jugés décevants de plusieurs de ces groupes.Jeudi, Facebook s'était déjà effondré de 19% après ses résultats trimestriels, soit une perte sans précédent de 119 milliards de dollars de capitalisation boursière, et vendredi Twitter avait plongé de 20,5% après les siens."Les courtiers réalisent que ces entreprises n'arrivent plus à justifier leurs niveaux de valorisation", a expliqué Phil Davis de PSW investments. "Alors, ils réévaluent leurs perspectives sur ces titres."De son côté, Karl Haeling, de LBBW, a estimé qu'"il est pour le moment difficile de dire si cette chute est davantage liée à de vraies inquiétudes sur l'avenir du secteur ou s'il s'agit surtout de réflexes de vente après une très forte progression ces derniers mois".Malgré les lourdes chutes connues ces derniers jours, le Nasdaq a ainsi progressé de 10,5% depuis le début de l'année après avoir bondi de 28,2% l'an dernier.Après avoir démarré la séance en hausse suite à des résultats trimestriels encourageants, Caterpillar a participé au mouvement de déprime des marchés en perdant 1,97%.Le marché obligataire se tendait: le rendement sur la dette américaine à dix ans montait à 2,974%, contre 2,954% vendredi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,107%, contre 3,082% en fin de semaine dernière.NYSE(©AFP / 30 juillet 2018 22h49)