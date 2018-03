Wall Street monte à l'ouverture, rassurée par un indicateur

Wall Street a ouvert en petite hausse vendredi, rassurée par une production industrielle en hausse en février qui reléguait au second plan les rumeurs évoquant un nouveau limogeage à la Maison Blanche: le Dow Jones prenait 0,42% et le Nasdaq 0,33%.Vers 13H50 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average s'appréciait de 105,53 points à 24.979,19 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique gagnait 25,02 points, à 7.506,76 points.L'indice élargi S&P 500 avançait de 0,41%, ou 11,18 points, à 2.758,51 points.La Bourse de New York avait terminé en ordre dispersé jeudi à l'issue d'une séance indécise, des indicateurs de bonne tenue sur l'économie américaine ne parvenant pas à estomper les menaces persistantes de guerre commerciale: le Dow Jones avait pris 0,47%, et le Nasdaq avait lâché 0,20%.La production industrielle aux Etats-Unis a augmenté plus que prévu en février tirée par le secteur de l'énergie, a indiqué vendredi la Réserve fédérale (Fed).Elle s'est accrue de 1,1% le mois dernier quand les analystes s'attendaient à une progression de 0,3%."La grande nouvelle dans ce rapport est que la production manufacturière est de retour sur les rails", ont commenté les analystes de Pantheon Macro.Egalement dévoilées un peu avant l'ouverture de Wall Street, les mises en chantier ont fortement chuté de 7% en février, du fait d'un coup de frein des constructions d'immeubles collectifs.Les marchés semblaient rassurés sur le contexte politique à la Maison Blanche après que la porte-parole de la Maison Blanche Sarah Sanders a démenti jeudi soir sur Twitter des rumeurs de presse évoquant le départ prochain de H.R. McMaster, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump.Le marché obligataire se tendait un peu, le taux de la dette à 10 ans des Etats-Unis s'affichant à 2,846% contre 2,828% la veille, et celui à 30 ans à 3,079% contre 3,058% jeudi soir.(©AFP / 16 mars 2018 15h28)