Wall Street monte, profitant d'une hausse de la production industrielle

Wall Street avançait à la mi-séance mercredi, bénéficiant d'une croissance soutenue de la production industrielle en décembre dans un marché influencé par les résultats d'entreprises: le Dow Jones montait de 0,69% et le Nasdaq de 0,47%.Vers 17H00 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average prenait 178,98 points, à 25.971,84 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 34,08 points, à 7.257,77 points.L'indice élargi S&P 500 avançait de 0,51%, ou 14,21 points, à 2.790,63 points.La production industrielle aux Etats-Unis a progressé plus que prévu en décembre, à 0,9% contre 0,4% anticipé par les analystes, soutenue par le secteur des services d'utilité publique, a indiqué mercredi la banque centrale américaine (Fed)."Cette donnée vient, comme de nombreuses statistiques auparavant, souligner la force de l'économie américaine", a commenté Jack Ablin de BMO Private Bank.Sur un an, la production industrielle a avancé de 3,6%, avec un bond de 8,2% sur le dernier trimestre, "une année solide", ont relevé les analystes de Wells Fargo.Les marchés accueillaient en revanche assez fraîchement les résultats de deux grands noms de l'industrie bancaire américaine, Goldman Sachs (-2,27% à 252,58 dollars) et Bank of America (-0,69% à 31,03 dollars).La première a fait état de bénéfices divisés par près de deux en 2017 et d'une perte nette de 2,14 milliards au quatrième trimestre, une première depuis 2011.La seconde a affiché ses plus gros bénéfices annuels depuis 2006, en dépit d'une lourde charge de 2,9 milliards de dollars liée à la réforme fiscale récemment adoptée aux Etats-Unis.Selon M. Ablin les investisseurs sanctionnaient chez Bank of America "une charge de 292 millions de dollars liée aux déboires de Steinhoff", un groupe de distribution sud-africain englué dans un énorme scandale financier.Parmi les autres valeurs du jour, General Electric poursuivait sa chute (-4,71% à 17,35 dollars) au lendemain de l'annonce d'une charge exceptionnelle de 6,2 milliards de dollars liée à son activité d'assurance. En deux jours le cours du géant industriel a perdu plus de 7%.Le joaillier Tiffany avançait (+1,44% à 109,13 dollars) malgré une prévision de bénéfice net par action inchangée, voire en léger recul, par rapport à celui de 2017, le groupe ayant toutefois indiqué qu'il devrait bénéficier du taux d'imposition inférieur mis en place par la réforme fiscale.Le deuxième constructeur automobile américain, Ford, perdait 6,68% à 12,23 dollars après avoir livré des prévisions de bénéfice annuel décevantes pour l'année en cours et prévenu qu'il gagnerait en 2017 moins d'argent que ce à quoi s'attendaient jusqu'ici les marchés financiers.Le constructeur aéronautique Boeing montait (+3,02% à 345,28 dollars) après l'annonce de la création d'une entreprise commune avec l'équipementier automobile Adient, baptisée Adient Aerospace, pour concevoir et fabriquer des sièges destinés aux compagnies aériennes, un segment en croissance et lucratif.Le marché obligataire reculait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans progressait à 2,562%, contre 2,537% mardi soir, et celui des bons à 30 ans avançait à 2,833%, contre 2,825% la veille.NasdaqNyse(©AFP / 17 janvier 2018 18h31)