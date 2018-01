Wall Street monte, reléguant le "shutdown" au second plan

Wall Street évoluait dans le vert lundi à la mi-séance, les investisseurs accordant une attention limitée au "shutdown" de l'administration fédérale tout en surveillant les résultats d'entreprises: le Dow Jones s'appréciait de 0,05% et le Nasdaq de 0,47%.Vers 17H00 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average montait de 12,73 points à 26.084,45 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 34,81 points, à 7.371,19 points.L'indice élargi S&P 500 s'octroyait 0,27% ou 7,65 points à 2.817,95 points.Faute d'un accord entre démocrates et républicains au Sénat sur le budget américain, des centaines de milliers d'employés sont restés chez eux lundi matin.Toutefois, a souligné Art Hogan de Wunderlich Securities, "il a été démontré que ces épisodes de paralysie budgétaire n'avaient pas d'influence à long terme sur les marchés et l'économie, les fonctionnaires mis en congé recevant généralement leur paie de façon rétroactive".En revanche, ce nouvel épisode "alimente un peu plus la frustration ressentie à l'égard de l'incapacité des responsables politiques de Washington à s'entendre, qui s'était amoindrie après l'adoption de la réforme fiscale" et "la perspective de l'adoption rapide de nouvelles mesures de déréglementation ou de dépenses d'infrastructures s'éloigne", a-t-il ajouté.De plus, "il détourne l'attention de problématiques autrement plus importantes, comme l'ouverture d'une nouvelle série de négociations sur l'Accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique", a avancé le spécialiste.Les investisseurs digéraient plusieurs opérations d'ampleur: le rachat par le laboratoire français Sanofi de Bioverativ (+61,41% à 103,48 dollars) pour 11,6 milliards de dollars, celui de Juno Therapeutics (+26,62% à 85,86 dollars) par Celgene (-0,57% à 102,06 dollars) pour 9 milliards de dollars et l'acquisition par l'assureur AIG (-0,89% à 61,00 dollars) de Validus (+44,46% à 67,49 dollars) pour 5,6 milliards de dollars."Ces accords proposent tous une prime plutôt intéressante par rapport au cours de Bourse des entreprises, ce qui laisse penser à certains que le marché a encore pas mal de marge pour monter", a relevé Patrick O'Hare de Briefing.La saison des résultats d'entreprises se poursuit par ailleurs, avec notamment ceux lundi du groupe de services pétroliers Halliburton (+4,90% à 55,61 dollars) qui a fortement réduit ses pertes en 2017.Après la clôture ce sera au tour de Netflix de dévoiler ses propres chiffres.Le laboratoire Bristol-Myers Squibb montait de 0,95% à 62,87 dollars. Le laboratoire a reçu l'approbation par les autorités européennes de son médicament Yervoy (ipilimumab) dans le traitement d'enfants de plus de 12 ans atteints d'un mélanome à stade avancé.Xerox, le fabricant des célèbres photocopieurs et imprimantes, gagnait 2,04% à 32,45 dollars. Selon le Wall Street Journal, Carl Icahn et Darwin Deason, respectivement premier et troisième actionnaires de la société, ont formé une alliance pour l'encourager à envisager la possibilité de se vendre.Le géant du commerce en ligne Amazon, qui ouvrait lundi à Seattle au public une supérette "intelligente" où le client n'a plus besoin de passer à la caisse, s'appréciait de 1,51% à 1.314,12 dollars.L'action du conglomérat industriel General Electric, mal en point depuis que la PDG a évoqué la semaine dernière la possibilité d'une scission des activités du groupe, poursuivait sa chute et reculait de 1,48% à 16,02 dollars. Le titre est descendu sous la barre des 16 dollars pour la première fois depuis 2011.Le marché obligataire se détendait un peu: le rendement des bons du Trésor à 10 ans, monté vendredi à son plus haut niveau depuis 2014, reculait à 2,639% contre 2,659% vendredi soir et celui des bons à 30 ans baissait à 2,908%, contre 2,933% à la précédente clôture.NasdaqNyse(©AFP / 22 janvier 2018 18h18)