Wall Street, optimiste sur la saison des résultats, termine à des records

La Bourse de New York, profitant de l'envolée des prix du pétrole et anticipant une saison de résultats d'entreprises de bonne tenue, a terminé à de nouveaux sommets jeudi.Selon les résultats définitifs, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, a avancé de 0,81% à 25.574,73 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, de 0,81% à 7.211,78 points, et le S&P 500 de 0,70% à 2.767,56 points.La place new-yorkaise, après un accès de faiblesse mercredi, a repris sa course aux sommets alors que les géants bancaires JPMorgan Chase et Wells Fargo doivent publier leurs comptes vendredi, marquant l'entrée dans le coeur de la saison des résultats."Il y a encore beaucoup de spéculations sur les effets de la réforme fiscale sur les entreprises, on va commencer à avoir des réponses", a souligné Maris Ogg de Tower Bridge Advisors.Mais de façon générale, les nouvelles devraient être bonnes selon elle."Peu importe que les bénéfices des entreprises soient peut-être plus liés à la baisse de leur imposition qu'à une meilleure tenue de leur activité, cette réforme rend les entreprises plus confiantes sur l'avenir et on devrait voir une hausse des investissements", a avancé la spécialiste.Le cabinet S&P Capital IQ anticipe en moyenne une progression des bénéfices des sociétés composant le S&P 500 au quatrième trimestre de l'ordre de 10,5% sur un an.Le marché des actions profite aussi d'un afflux d'argent typique en début d'année, a relevé Quincy Krosby de Prudential.Toutefois, a-t-elle nuancé, "il y a un sentiment croissant sur le marché que le prix des actions est plus élevé que ce que les fondamentaux des entreprises suggèrent"."On s'attend à une correction, la question est de savoir de quelle ampleur, puis à quel rythme les investisseurs reviendront sur le marché pour profiter d'achats à bon compte", a-t-elle ajouté.La montée du prix du baril de pétrole à New York, à son plus haut niveau en trois ans, a aussi aidé le marché des actions, l'indice représentant le secteur de l'énergie au sein du S&P 500 prenant 2,02%.Le marché obligataire, au lendemain d'une séance agitée, montait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans se détendait à 2,536% contre 2,557% mercredi soir et celui des bons à 30 ans à 2,868% contre 2,898% mercredi soir.NasdaqNyse(©AFP / 11 janvier 2018 22h27)