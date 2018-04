Wall Street, optimiste sur un accord de libre-échange, finit en hausse

Wall Street a fortement avancé jeudi profitant de la volonté du président américain d'étudier la possibilité de réintégrer un accord de libre-échange en Asie et voyant un apaisement des craintes liées à un bombardement américain en Syrie, alliée de Moscou.Selon les résultats définitifs à la clôture le Dow Jones Industrial Average, a gagné 1,21%, ou 293,60 points, à 24.483,05 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 1,01%, ou 71,22 points, à 7.140,25 points.L'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,83%, ou 21,80 points, à 2.663,99 points.Le président américain a chargé un de ses conseillers économiques et son représentant américain au Commerce (USTR) d'entrer de nouveau en discussions en vue de réintégrer l'accord de libre-échange transpacifique (CPTPP), a indiqué jeudi un sénateur républicain américain.Cette nouvelle intervient alors que Donald Trump s'est retiré du traité initial à son arrivée à la Maison Blanche l'an passé."Les Etats-Unis semblent vouloir renforcer leur présence en Asie ce que le marché interprète positivement", a noté Quincy Krosby de Prudential.Le marché affichait par ailleurs moins d'inquiétudes face aux conséquences d'un potentiel bombardement américain en Syrie après une attaque chimique présumée du régime de Damas."Le président Trump a adouci sa position concernant la Syrie. Surtout, il apparaît comme assez évident qu'il travaille en concertation avec ses alliés et ne s'engagera pas dans une action solitaire", a observé Mme Krosby.Au lendemain d'un tweet va-t-en guerre, le président amérciain s'est montré un peu plus mesuré jeudi, évoquant "des décisions (...) sous peu"."Les menaces géopolitiques et commerciales hantent moins le marché qui désormais a le regard tourné vers les résultats d'entreprises. Ceux-ci pourraient s'afficher au plus haut depuis dix ans", a estimé Adam Sarhan de 50 Park Investment.La saison des résultats trimestriels des entreprises a été lancée jeudi par le chiffre d'affaires "record" de la compagnie aérienne Delta (+2,93%), et la hausse des bénéfices de Blackrock (+1,47).Vendredi, trois grandes banques américaine, JPMorgan Chase (+2,49%), Citigroup (+3,21%) et Wells Fargo (+1,48%) dévoileront les leurs.Le marché obligataire se tendait un peu: le taux d'emprunt à 10 ans des Etats-Unis progressait à 2,832%, contre 2,781% mercredi soir, et celui à 30 ans à 3,042%, contre 2,995% la veille.NyseNasdaq(©AFP / 12 avril 2018 22h43)