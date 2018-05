Wall Street a ouvert en petite baisse mardi avant le début d'une réunion de la banque centrale américaine, et alors que plusieurs places européennes sont fermées en raison du 1er Mai: le Dow Jones perdait 0,28% et le Nasdaq 0,18%.La place financière new-yorkaise avait terminé dans le rouge lundi, rattrapée par un accès de faiblesse du secteur des télécoms et par une certaine fébrilité face aux risques géopolitiques: le Dow Jones avait perdu 0,61% et le Nasdaq 0,75%.(©AFP / 01 mai 2018 15h45)