Wall Street ouvre en baisse, déprimée par l'indice des prix américain

La Bourse de New York reculait mercredi à l'ouverture après la publication de chiffres sur l'inflation pour janvier aux Etats-Unis plus élevés que prévu, ces statistiques poussant également les taux d'intérêt américains à des sommets: le Dow Jones perdait 0,45% et le Nasdaq 0,49%.La Bourse de New York avait terminé en hausse mardi après avoir évolué une partie de la séance dans le rouge, les investisseurs ayant affiché leur optimisme à la veille de cette poublication: le Dow Jones avait pris 0,16% et le Nasdaq 0,45%.NasdaqNyse(©AFP / 14 février 2018 15h40)