Wall Street ouvre en baisse, nouvelles tensions sur les taux

Wall Street a ouvert en baisse mardi alors que le taux d'intérêt à 10 ans sur la dette américaine, miroir des craintes liées à l'inflation, a atteint un plus haut depuis sept ans.Vers 13H50 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, perdait 0,72%, à 24.720,85 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, lâchait 0,96%, à 7.340,13 points.L'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,74%, à 2.709,81 points.La Bourse de New York avait terminé la séance légèrement dans le vert lundi, les investisseurs accueillant avec un optimisme prudent des signes d'apaisement dans les tensions commerciales entre Pékin et Washington: le Dow Jones avait pris 0,27% et le Nasdaq 0,11%."Le dossier +préoccupations liées à l'inflation+ a été réactivé ce matin, simultanément à l'inquiétude liée aux taux d'intérêt", a affirmé Patrick O'Hare, de Briefing.L'activité manufacturière dans la région de New York en mai a été bien plus élevée que les anticipations des analystes et les ventes au détail ont augmenté comme prévu en avril sur l'ensemble du territoire, selon deux rapports.Ce dernier indicateur, qui a été "nettement révisé à la hausse pour mars" rappellent les analystes de Charles Schwab, donne une première idée de l'évolution des dépenses de consommation des ménages, moteur traditionnel de la croissance américaine.Les éléments qui suggèrent une hausse de la croissance et de l'inflation tendent à faire penser aux courtiers que la politique de hausse de taux d'intérêt de la banque centrale américaine (Fed) sera plus agressive.Peu après la publication de ces deux chiffres, le taux d'intérêt sur les bons du Trésor à dix ans s'est fortement tendu, à 3,061% contre 3,002% lundi à la clôture, franchissant un plus haut depuis sept ans.Vers 13H45 GMT il évoluait à 3,053% et celui à 30 ans montait à 3,187%, contre 3,135% à la précédente clôture.Par ailleurs, "les marchés ressentent peut-être le besoin de faire une pause après plus d'une semaine de progression", a indiqué Karl Haeling, de LBBW.Le Dow Jones a affiché huit séances consécutives de progression avant mardi.Source d'optimisme lundi, les négociations commerciales entre Washington et Pékin se poursuivaient mardi, sans avancée notable pour le moment, alors que le vice-Premier ministre chinois, Liu He, est en visite aux Etats-Unis jusqu'à samedi."Le changement radical de position de Trump sur ZTE (dimanche), sans la moindre explication, a sans doute souligné l'imprévisibilité et l'inconstance des négociations actuelles", a affirmé M. Haeling.Donald Trump avait indiqué dimanche qu'il souhaitait trouver une solution à ce dossier avec Pékin. Il avait ajouté avoir "donné l'ordre au département du Commerce d'y parvenir".alb/jld/cjNyseNasdaq(©AFP / 15 mai 2018 16h34)