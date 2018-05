La Bourse de New York a débuté la séance en légère baisse jeudi, rattrapée par une certaine fébrilité à cause de la montée des taux d'intérêt: le Dow Jones perdait 0,11% et le Nasdaq 0,25%.Wall Street avait terminé en hausse mercredi, reléguant au second plan les inquiétudes sur les tensions géopolitiques et les taux pour se concentrer sur les résultats encourageants de la chaîne de magasins Macy's et un indicateur solide: le Dow Jones avait gagné 0,25% et le Nasdaq 0,63%.NyseNasdaq(©AFP / 17 mai 2018 15h43)