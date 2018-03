Wall Street ouvre en baisse, prudente avant une réunion de la Fed

Wall Street reculait lundi à l'ouverture, prudente à la veille d'une réunion de la banque centrale américaine et entrainée par Facebook qui chutait après des révélations sur l'affaire Cambridge Analytica: le Dow Jones perdait 0,26% et le Nasdaq 0,84%.La Bourse de New York avait terminé en petite hausse vendredi, profitant d'indicateurs favorables et d'un relatif calme en provenance de la Maison Blanche, à quelques jours d'une réunion importante de la banque centrale américaine (Fed): le Dow Jones avait pris 0,26% et le Nasdaq avait terminé stable.(©AFP / 19 mars 2018 15h09)