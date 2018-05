Wall Street ouvre en baisse, suspendue à une décision de Trump sur l'Iran

Wall Street a démarré la séance en baisse mardi alors que le président américain Donald Trump doit s'exprimer en cours de séance sur l'avenir d'un accord nucléaire avec l'Iran: le Dow Jones perdait 0,12% et le Nasdaq 0,14%.La place new-yorkaise avait terminé en hausse lundi, soutenue par un baril de pétrole au plus haut depuis 2014, les courtiers ayant toutefois été échaudés en fin de séance par un tweet du président Trump concernant l'accord nucléaire iranien: le Dow Jones avait pris 0,39% et le Nasdaq 0,77%.NyseNasdaq(©AFP / 08 mai 2018 15h34)