Wall Street ouvre en hausse après un rapport mitigé sur l'emploi

Wall Street a débuté la séance en légère hausse vendredi, poursuivant sa course aux records après un rapport en demi-teinte sur le marché du travail aux Etats-Unis: le Dow Jones prenait 0,21% et le Nasdaq 0,39%.La Bourse de New York avait terminé à des sommets jeudi après de premiers chiffres encourageants sur l'emploi aux Etats-Unis, le Dow Jones (+0,61%) clôturant notamment pour la première fois au-dessus des 25.000 points.(©AFP / 05 janvier 2018 15h36)