Wall Street ouvre en hausse après un rapport mitigé sur l'emploi

Wall Street a débuté la séance en légère hausse vendredi, poursuivant sa course aux records après un rapport en demi-teinte sur le marché du travail aux Etats-Unis: le Dow Jones prenait 0,22% et le Nasdaq 0,33%.Vers 14H45 GMT, le Dow Jones Industrial Average, l'indice vedette de Wall Street, avançait de 54,90 points, à 25.130,03 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait 23,02 points, à 7.100,93 points.L'indice élargi S&P 500 progressait de 0,20%, ou 5,44 points, à 2.729,43 pointsLa Bourse de New York avait terminé à des sommets jeudi après de premiers chiffres encourageants sur l'emploi aux Etats-Unis, le Dow Jones (+0,61%) clôturant notamment pour la première fois au-dessus des 25.000 points.Les trois grands indices de Wall Street ont d'ailleurs franchi des records à chaque séance depuis le début de la semaine.Vendredi, le rapport officiel mensuel sur le marché du travail américain diffusé avant l'ouverture a montré que le taux de chômage était resté stable en décembre, à 4,1%, mais que les créations d'emplois avaient fléchi, décevant les analystes.La rémunération horaire moyenne a de son côté continué de progresser comme s'y attendaient les analystes, à 26,63 dollars, en hausse de 0,3%."Le marché du travail s'approchant probablement du plein emploi, il n'est pas surprenant de voir des gros titres un peu décevants", a souligné Patrick O'Hare de Briefing. "C'est peut-être le signe que les employeurs ont du mal à trouver des salariés qualifiés, ce qui se traduit aussi par une légère pression à la hausse sur les salaires", a-t-il souligné.Le marché obligataire reculait légèrement: le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 2,458%, contre 2,453% jeudi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,793% contre 2,786% la veille."Avec un marché des actions qui ne cessent de grimper et le Dow franchissant la barre des 25.000 points pour la première fois sur fond d'optimisme pour l'économie mondiale, de résultats d'entreprises solides, et du récent passage de la réforme sur les impôts, les bons du Trésor font une pause dans leur récente progression", ont avancé les analystes de Charles Schwab.(©AFP / 05 janvier 2018 16h18)