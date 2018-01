Wall Street a ouvert en hausse mercredi en attendant la publication de plusieurs indicateurs et d'un compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine: le Dow Jones montait de 0,12% et le Nasdaq de 0,15%.La Bourse de New York avait terminé dans le vert mardi, les valeurs technologiques envoyant pour la première fois le Nasdaq au-dessus des 7.000 points à la clôture: le Dow Jones avait pris 0,42%, le Nasdaq 1,50% et le S&P 500 0,83%, ces deux derniers indices terminant à des records.NasdaqNyse(©AFP / 03 janvier 2018 15h50)