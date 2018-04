Wall Street a démarré la semaine en petite hausse lundi, au démarrage d'une semaine qui sera marquée par la publication des résultats trimestriels de grands groupes américains: le Dow Jones prenait 0,15% et le Nasdaq 0,08%.Malgré un accès de fébrilité du secteur de la technologie et des taux d'intérêt vendredi, la Bourse de New York avait un peu avancé sur l'ensemble de la semaine dernière: le Dow Jones avait pris 0,42%, le Nasdaq 0,56% et le S&P 500 0,52%.NyseNasdaq(©AFP / 23 avril 2018 15h39)