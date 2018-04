Wall Street ouvre en hausse au début d'une semaine chargée en résultats

Wall Street a démarré la semaine en petite hausse lundi, au démarrage d'une semaine qui sera marquée par la publication des résultats trimestriels de grands groupes américains: le Dow Jones prenait 0,09% et le Nasdaq 0,15%.Vers 13H50 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average prenait 22,15 points à 24.485,09 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique avançait de 11,06 points à 7.157,19 points.L'indice élargi S&P 500 progressait de 0,12%, ou 3,08 points, à 2.673,22 points.Malgré un accès de fébrilité du secteur de la technologie et une hausse des taux d'intérêt sur la dette américaine vendredi, la Bourse de New York avait un peu avancé sur l'ensemble de la semaine dernière: le Dow Jones avait pris 0,42%, le Nasdaq 0,56% et le S&P 500 0,52%."Après une progression la semaine dernière perturbée par une séance agitée vendredi, les investisseurs anticipent une nouvelle semaine riche en résultats d'entreprise", ont indiqué les analystes de Wells Fargo.Les groupes américains Caterpillar, 3M, Boeing, Facebook, General Motors, ExxonMobil et Chevron doivent notamment présenter leurs résultats trimestriels.Lundi, l'action du groupe de services pétroliers américain Halliburton reculait (-1,85%) malgré la publication de résultats conformes aux attentes des analystes financiers. Le groupe américain de produits papetiers Kimberly-Clark avançait (+0,99%) après de solides chiffres trimestriels, principalement grâce à de bonnes ventes des mouchoirs Kleenex.Les acteurs du marché surveillaient dans le même temps avec attention le niveau des taux d'intérêt de la dette américaine. Le taux à 10 ans, très observé par le marché, se rapprochait du seuil symbolique de 3%, inédit depuis quatre ans.Le taux d'emprunt des Etats-Unis à 10 ans montait ainsi à 2,976% contre 2,960% vendredi soir. Celui à 30 ans se tendait à 3,147% contre 3,145% à la précédente clôture.Ces hausses reflètent l'anticipation d'une progression de l'inflation "alors que le marché boursier bénéficie de bonnes perspectives de croissance économique ainsi que de solides résultats trimestriels pour les entreprises", ont commenté les analystes de Oxford Economics.NyseNasdaq(©AFP / 23 avril 2018 16h02)