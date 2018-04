Wall Street ouvre en hausse, optimiste sur les résultats d'entreprises

Wall Street a démarré la séance en hausse vendredi, optimiste à l'entame de la saison des résultats d'entreprises qui a vu JPMorgan Chase et Citigroup dévoiler une hausse de leurs bénéfices: le Dow Jones prenait 0,51% et le Nasdaq 0,55%.La Bourse de New York avait fortement avancé jeudi, profitant de la volonté du président américain d'étudier la possibilité de réintégrer un accord de libre-échange en Asie et voyant un apaisement des craintes liées à un bombardement américain en Syrie, alliée de Moscou.NyseNasdaq(©AFP / 13 avril 2018 15h40)