Wall Street ouvre en hausse, optimiste sur les résultats d'entreprises

Wall Street a démarré la séance en hausse vendredi, optimiste à l'entame de la saison des résultats d'entreprises qui a vu JPMorgan Chase et Citigroup dévoiler une hausse de leurs bénéfices.Vers 13H50 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average prenait 0,48%, ou 117,03 points à 24.600,08 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, avançait de 0,52%, ou 37,30 points à 7.177,55 points.L'indice élargi S&P 500 progressait de 0,51%, ou 13,47 points à 2.677,46 points.La Bourse de New York avait fortement avancé jeudi, profitant de la volonté du président américain d'étudier la possibilité de réintégrer un accord de libre-échange en Asie et voyant un apaisement des craintes liées à un bombardement américain en Syrie, alliée de Moscou.Vendredi, "les résultats de certaines des plus grandes banques du pays offrent un biais positif aux indices boursiers", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.Le cours de JPMorgan Chase hésitait toutefois dans les premiers échanges (-0,19%) malgré un bénéfice record de 8,7 milliards de dollars, tout comme celui de Citigroup (-0,17%) qui a fait part d'une hausse de son bénéfice net de 12,96% à 4,62 milliards de dollars.Malgré un bénéfice également en hausse, Wells Fargo reculait (-1,54%). La banque négocie actuellement avec les autorités américaines une éventuelle amende d'un milliard de dollars qui permettrait de mettre fin aux poursuites liées à plusieurs scandales.Le marché profitait également des commentaires de Donald Trump au sujet de sa volonté de réfléchir à une réintégration des Etats-Unis au sein de l'accord de libre-échange transpacifique après s'être retiré sans ménagement du traité initial le jour même de son arrivée à la Maison Blanche l'an passé.Le président envisage de rejoindre le nouvel accord s'il est "meilleur", a-t-il indiqué jeudi soir sur Twitter.Le relatif apaisement ressenti par les marchés quant à un prochain bombardement en Syrie par les Etats-Unis continuait par ailleurs à alimenter la hausse des indices."L'une des grandes questions est de savoir si les nouvelles géopolitiques et commerciales s'adouciront suffisamment pour permettre au marché de se concentrer pleinement sur la saison des résultats qui s'annonce solide", a estimé Karl Haeling de LBBW rappelant la croissance moyenne attendue de 18,5% des bénéfices.Le marché obligataire évoluait près de l'équilibre: le taux d'emprunt à 10 ans des Etats-Unis progressait à 2,841%, contre 2,836% jeudi soir, et celui à 30 ans à 3,044%, contre 3,043% la veille.NyseNasdaq(©AFP / 13 avril 2018 16h08)