Wall Street a ouvert en hausse vendredi, les investisseurs voulant terminer une année 2017 record sur une note positive: le Dow Jones montait de 0,13% et le Nasdaq de 0,04%.La Bourse de New York avait déjà terminé en hausse jeudi, aidée par un recul marqué de la devise américaine: le Dow Jones avait gagné 0,25%, inscrivant un nouveau record, et le Nasdaq avait pris 0,16%.(©AFP / 29 décembre 2017 15h50)