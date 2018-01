La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi malgré une prévision de croissance américaine décevante au quatrième trimestre, profitant d'un bond d'Intel après ses résultats: le Dow Jones gagnait 0,23% et le Nasdaq 0,50%.La Bourse de New York avait terminé en ordre dispersé jeudi, des résultats d'entreprises propulsant le Dow Jones et le S&P 500 à de nouveaux records, mais le Nasdaq avait légèrement reculé.NasdaqNyse(©AFP / 26 janvier 2018 15h42)