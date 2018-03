Wall Street ouvre en hausse, profitant d'indicateurs favorables

Wall Street a démarré en hausse jeudi, soutenue par des indicateurs favorables alors que les courtiers se préparent pour un week-end prolongé en raison d'un jour férié vendredi: le Dow Jones prenait 0,44% et le Nasdaq 0,51%.La place new-yorkaise avait reculé mercredi à la clôture, affectée par le recul des cours du pétrole et la fragilité toujours importante des valeurs technologiques même si la croissance américaine a été revue à la hausse: le Dow Jones avait reculé de 0,04% et le Nasdaq de 0,29%.(©AFP / 29 mars 2018 15h43)